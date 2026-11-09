Diyarbakır'da düğün çıkışı otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düğün çıkışı yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düğün çıkışı yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde akrabasının düğününden çıkan Gurgir Erenuluğ (57), BismilBatman kara yolunda yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erenuluğ'un hayatını kaybettiği belirlendi. Erenuluğ, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.