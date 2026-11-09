Diyarbakır'da düğün çıkışı otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde akrabasının düğününden çıkan Gurgir Erenuluğ (57), BismilBatman kara yolunda yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erenuluğ'un hayatını kaybettiği belirlendi. Erenuluğ, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

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