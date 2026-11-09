Diyarbakır'da Amedspor sevinci fiyatlara yansıyor

Diyarbakır'da bir işletmeci Amed Sportif Faaliyetler'in her maçından sonra çeşitli kampanyalar yapıyor. İşletmeci bazen forma hediye ediyor, bazen ücretsiz ciğer veriyor bazen ise fiyatları yarı yarıya indiriyor.

Merkez Sur ilçesinde bulunan ciğerci, Amed Sportif Faaliyetler Süper Lige çıktığından beridir çeşitli kampanyalar yapıyor. Maç skorunu tahmin edene ya forma hediye ediliyor ya da ücretsiz yemek veriliyor. Amed Sportif Faaliyetler galip geldiği taktirde ise fiyatları yarı yarıya indirerek sevincini müşterileriyle paylaşıyor.

İşletme sahibi Orhan Gül, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lige çıktığı andan itibaren her hafta özel kampanyalar yaptığını ifade etti. Gül, "Bu haftada Galatasaray maçında eğer Amedpsor galip gelirse ciğer porsiyonunu 210 lira yapacağımızı söyledik. Galip gelemedi ama bizim nazarımızda galip sayılıyor. Yine de fiyatlarımız 1 günlüğüne 210 lira yaptık. Vatandaşlarımızı ve Amedspor taraftarlarını daha fazla üzmek istemedik fiyatları yarıya indirdik. Gördüğünüz gibi salonumuz tıklım tıklımdı. Çok yoğundu. Şimdi yeni yeni hafifledi yoğunluk. Yetiştiremiyoruz sabahtan beri koşturuyoruz. Her şey Amedspor için ve Amedspor taraftarları için" dedi.

REKLAM

Amedspor'un Süper Ligte olduğu sürece her hafta kampanya yapmaya devam edeceğini aktaran Gül, "Her hafta Amedspor ve Amedspor taraftarları için kampanyalar yapmaya devam edeceğiz. İnsanlarımız rahat bir şekilde gelip hem kampanyadan faydalansın hem de gelip burada ciğer yiyebilsinler. Amacımız herkesin bizim kültürümüzü, misafirperverliğimizi görmüş olsunlar'' diye konuştu.