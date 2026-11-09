Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 300 kök kenevir ve skunk, 3 bin 239 kilogram esrar ele geçirildi, 16 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.