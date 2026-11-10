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        Çermik'te bozulan yollar vatandaşlar tarafından onarılıyor

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde vatandaşlar, bozulan köy yollarını kendi imkanları ile onarmaya çalıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Çermik'te bozulan yollar vatandaşlar tarafından onarılıyor

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde vatandaşlar, bozulan köy yollarını kendi imkanları ile onarmaya çalıştı.

        Geçtiğimiz yıldan bozulan Bulundu Mahallesi yolunu mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla onarmaya çalıştı. Mahalle sakinlerinden Cuma Aslan, ilgili kurumlara mahalle yollarının yapılması için başvurduklarını fakat herhangi bir cevap alamadıklarını belirterek, bu yüzden mahalle sakinleri olarak kendi aralarında anlaşarak bozulan mahalle yolundaki çukurları beton harçlarla doldurarak güvenli bir hale getirdiklerini söyledi.

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