Ensarioğlu, DİKO Başkanı Sanal ile bir araya geldi

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Özer Sanal’ı ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Özer Sanal, kuyumcu esnafının yaşadığı sorunları, sektördeki sıkıntıları ve çözüm bekleyen talepleri Ensarioğlu’na aktardı. Görüşmenin önemli gündem maddelerinden biri de tarihi Kuyumcular Çarşısının tadilatı ve yenilenmesi oldu. Çarşının daha modern, güvenli ve esnafa yakışır bir görünüme kavuşması için yapılması gereken çalışmalar ve ilgili kurumlarla yürütülecek görüşmeler ele alındı. Milletvekili Galip Ensarioğlu, kuyumcu esnafının her zaman yanında olduğunu ve sorunların çözümü noktasında gerekli desteği vermeye devam edeceğini ifade etti.

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Oda Başkanı Özer Sanal, nazik ziyaretlerinden ve kuyumcu esnafına gösterdiği yakın ilgiden dolayı Galip Ensarioğlu’na teşekkür etti.