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        Diyarbakır'da 10 Kasım Atatürk'ü anma programı düzenlendi

        Diyarbakır'da, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Diyarbakır'da 10 Kasım Atatürk'ü anma programı düzenlendi

        Diyarbakır’da, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde anıldı.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen program, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Anıtpark’ta çelenk sunumuyla başladı. Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, sirenler çaldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bayraklar göndere çekildi. Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezinde devam eden programda ise Atatürk’ün hayatını konu alan sunumlar yapıldı, şiirler okundu. Program, koro dinletisiyle sona erdi.

        Programa, Vali Murat Zorluoğlu, Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaya, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, komutanlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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