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        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Diyarbakır ve çevre illerde anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Diyarbakır, Bingöl, Batman, Mardin, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Diyarbakır ve çevre illerde anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Diyarbakır, Bingöl, Batman, Mardin, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta törenlerle anıldı.

        Diyarbakır'da Anıt Park'taki törende, Vali Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaya Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

        Törene, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahap Özpolat, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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        Daha sonra Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde devam eden anma programında, Atatürk'ün hayatından kesitler aktarıldı.

        Programda, öğrenciler şiirler okudu, öğretmenler "Atatürk'ün Hayatı" konulu sunum yaptı.

        "Atatürk'ün asker kişiliği" konulu barkovizyon gösteriminin yapıldığı programda, Güzel Sanatlar Lisesi Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.

        - Bingöl

        Bingöl'deki anma programı Genç Caddesi'nde bulunan Hükümet Konağı önünde düzenlendi.

        Törende, Bingöl Valisi Cahit Çelik, 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Samancı ve Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Adalet Komisyonu Başkanı Muhammed Gökhan Koç, İdare Mahkemesi Başkanı İsa Uykun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, vali yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        - Batman

        Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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        İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden törende, sinevizyon gösterimi yapıldı, öğrenciler şiirler okudu, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

        Törende, çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        Törene, Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Barış Arıduru, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Serkan Erişir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, İl Emniyet Müdürü Yusuf Fatih Atay, siyasi parti, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        - Mardin

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        Mardin'de, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile Bahar Kalkanı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi Komutanı Tümgeneral İlhan İstanbullu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden anma programında, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, Mehmet Akif Nuhoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Bir Ömrün Hikayesi" isimli oratoryo seslendirildi.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, vali yardımcıları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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        - Elazığ

        Elazığ'da, Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güray Şahin, Vali Yardımcısı Armağan Turan, kurum müdürleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Siirt

        Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

        Şiirlerin okunduğu törende, Siirt Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi.

        Vali Kemal Kızılkaya, "Atatürk ve 10 Kasım" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

        Program, resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

        Törene, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Murat Çatak, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

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        - Şırnak

        Şırnak Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Vali Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

        Şırnak Kültür Müdürlüğü Salonu'nda devam eden anma programında, öğrenciler şiirler okudu, oratoryo ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Etkinlikte, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Baz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Doğan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, kamu kurumlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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