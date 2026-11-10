Eksun Gıdadan ilk dokuz ayda güçlü performans Brüt karını 1,25 milyar liraya, FAVÖK'ünü yüzde 68,5 artışla 448,2 milyon liraya yükseltti

Veri ve saha odaklı yönetim anlayışıyla operasyonel performansını güçlendiren Eksun Gıda, 2026 yılının ilk dokuz ayında karlılık göstergelerinde geçen yılın aynı dönemine göre belirgin iyileşme sağladı. TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulanmış sonuçlara göre 9,6 milyar lira hasılat elde eden şirketin brüt kar marjı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,9'dan yüzde 13'e, FAVÖK marjı ise yüzde 2,5'ten yüzde 4,7'ye yükseldi.

Türkiye'nin köklü un markalarından Sinangil ve Sinangil Gluten YOK ile gıda sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Eksun Gıda, 2026'nın ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. Yıl boyunca operasyonel verimlilik, etkin maliyet ve stok yönetimi, güçlü saha organizasyonu ve veri odaklı karar alma modelini odağına alan şirket, ilk yarıda yakaladığı performansı üçüncü çeyrekte de sürdürdü. TMS 29 enflasyon muhasebesi standartları uygulanmış sonuçlara göre Eksun Gıda'nın ilk dokuz aylık hasılatı 9,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Şirketin brüt kar marjı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 10,9 seviyesinden yüzde 13'e yükselirken, operasyonel performanstaki iyileşme FAVÖK marjına da yansıdı. FAVÖK marjı yüzde 2,5'ten yüzde 4,7'ye çıktı.

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Geçen yıla göre marjlarını güçlendirdi

Eksun Gıda, yılın ilk dokuz ayında yalnızca büyümeye değil, büyümenin kalitesini ve finansal dayanıklılığını artırmaya odaklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre brüt kâr ve FAVÖK marjlarında sağlanan iyileşmeye, gider yönetiminde kaydedilen gelişmeler eşlik etti. Şirketin finansman giderleri yüzde 32,8 azalarak 569,7 milyon lira seviyesinde gerçekleşirken, kısa vadeli yükümlülüklerinde yüzde 25'lik gerileme sağlandı. Cari oran ise 2025 yıl sonundaki 1,19 seviyesinden 1,25'e yükseldi. TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulanmamış sonuçlarda da kârlılıktaki yükseliş devam etti. Şirketin brüt karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,9 artarak 1,6 milyar liraya, FAVÖK tutarı yüzde 63,4 artışla 726,9 milyon liraya ulaştı. Net kar ise 85,5 milyon liradan 250,9 milyon liraya yükselerek yaklaşık üç katına çıktı.

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‘'Veriyi sahayla buluşturarak karar alıyoruz''

2026 yılının ilk dokuz aylık performansını değerlendiren Eksun Gıda Grubu Başkanı ve CEO'su Hasan Abdullah Özkan, şunları söyledi:

"2026'ya güçlü bir operasyonel disiplin ve verimlilik odağıyla başladık. İlk dokuz aylık sonuçlarımızda, geçen yılın aynı dönemine göre özellikle karlılık göstergelerimizde sağladığımız iyileşmenin doğru alanlara odaklanmamızın bir sonucu olduğunu görüyoruz. Brüt kar ve FAVÖK marjlarımızı güçlendirirken finansman giderlerimizi azaltmamız, yalnızca büyümeye değil, büyümenin niteliğine ve sürdürülebilirliğine odaklandığımızı gösteriyor. Bizim için bu performansın merkezinde veri ve saha var. Kararlarımızı yalnızca geçmiş dönem sonuçlarına bakarak almıyoruz. Üretimden satışa, tedarikten lojistiğe kadar operasyonumuzun farklı noktalarından gelen verileri sahadaki ekiplerimizin tecrübesiyle birleştiriyoruz. Dijital altyapımız ve analitik kabiliyetlerimiz sayesinde sahadan gelen bilgiyi anlamlandırıyor, değişen piyasa şartlarını daha hızlı okuyarak karar alma süreçlerimizi güçlendiriyoruz."

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Tedarikte gücünü yerel ve küresel sahadan alıyor

Eksun Gıda, üretimin en kritik girdilerinden biri olan buğday tedariğini yalnızca bir satın alma süreci olarak değil, rekabet gücünü doğrudan etkileyen stratejik bir yönetim alanı olarak ele alıyor. Şirket, Türkiye'deki üretim bölgelerinden uluslararası tedarik pazarlarına kadar geniş bir coğrafyada hammadde alternatiflerini yakından takip ediyor. Ürün kalitesi, fiyat hareketleri, lojistik imkanlar, arz şartları ve piyasa beklentileri birlikte değerlendirilerek satın alma kararları şekillendiriliyor. Özkan, tedarik yaklaşımına ilişkin değerlendirmesinde şöyle konuştu:

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"Doğru hammaddeye doğru zamanda, doğru kaliteyle ve doğru şartlarla ulaşabilmek işimizin temel unsurlarından biri. Bunun için hem Türkiye'de hem de küresel pazarlarda sahada olmayı çok önemsiyoruz. Hammaddeyi yalnızca ekranlardan takip etmiyor; kaynağında inceliyor, üretim bölgelerini yakından izliyor, kaliteyi sahada değerlendiriyor ve farklı tedarik alternatiflerini sürekli karşılaştırıyoruz. Sahadan elde ettiğimiz bilgileri ulusal ve uluslararası piyasa verileriyle birlikte değerlendiriyor, fiyatın yanı sıra kaliteyi, lojistiği, arz güvenliğini ve piyasanın yönüne ilişkin göstergeleri aynı anda analiz ediyoruz. Piyasa hareketlerini yalnızca takip eden değil, sahadan aldığımız güçlü sinyallerle gelişmeleri önceden okuyabilen bir organizasyon olmayı önemsiyoruz. Bu yaklaşımın üretim sürekliliğimiz, kalite standardımız ve maliyet yönetimimiz açısından önemli bir rekabet avantajı oluşturduğuna inanıyoruz."

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Sinangil ile Türkiye'nin 81 ilinde güçlü saha varlığı

Eksun Gıda'nın sahadaki etkinliği yalnızca tedarik tarafıyla sınırlı kalmıyor. Türkiye'nin köklü un markalarından Sinangil ve Sinangil Gluten YOK başta olmak üzere geniş ürün portföyüyle faaliyet gösteren şirket, ürünlerini Türkiye'nin 81 ilinde tüketicilerle buluşturuyor. Nihai tüketiciden profesyonel mutfaklara kadar geniş bir kullanım alanına ulaşan Eksun Gıda, sahadaki çevik satış organizasyonu sayesinde farklı kanal ve müşteri gruplarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Şirket, satış noktalarından ve pazardan elde ettiği verileri tüketici eğilimlerini, ürün performansını ve değişen talep yapısını anlamlandırmak için kullanırken, bu çıktıları üretim ve satış stratejileriyle birlikte değerlendiriyor. Özkan, "Sinangil'in Türkiye genelindeki güçlü varlığı bizim için yalnızca ticari bir yaygınlık değil; aynı zamanda pazarı ve tüketiciyi doğrudan okuyabildiğimiz önemli bir saha gücü. Türkiye'nin dört bir yanından gelen verileri, müşteri geri bildirimlerini ve satış eğilimlerini yakından takip ediyoruz. Tedarikten üretime, üretimden satış noktasına kadar bütün süreci birbirinden kopuk alanlar olarak değil, aynı veri ekosisteminin parçaları olarak yönetiyoruz" dedi.

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Eksun Gıdanın üretim gücü 20'yi aşkın ülkede değer oluşturuyor

Eksun Gıda, güçlü üretim altyapısını, yüksek kalite standartlarını ve pazardaki deneyimini 20'yi aşkın ülkeye taşıyarak uluslararası pazarlarda değer oluşturuyor. Farklı coğrafyalardaki müşteri beklentilerini ve pazar dinamiklerini yakından takip eden şirket, esnek üretim ve satış kabiliyetiyle küresel pazarlardaki etkinliğini güçlendiriyor. İhracatta pazar çeşitliliğine ve uzun vadeli müşteri ilişkilerine odaklanan Eksun Gıda, Türkiye'nin un üretimindeki gücünü daha geniş coğrafyalara taşımayı sürdürüyor.

Güçlü organizasyonun merkezinde insan var

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Eksun Gıda, veri ve teknoloji yatırımlarını deneyimli insan kaynağı ve güçlü kurum içi iş birliğiyle birlikte ele alıyor. Şirket, sahadaki ekiplerinin bilgi ve tecrübesini karar alma süreçlerinin önemli bir parçası olarak konumlandırırken, farklı fonksiyonlar arasındaki bilgi akışını ve koordinasyonu operasyonel çevikliğin temel unsurları arasında görüyor. Özkan, "Teknoloji ve veri bize güçlü bir karar altyapısı sunuyor ancak bu yapıyı değere dönüştüren esas unsur insan. Sahadaki gelişmeleri doğru okuyabilen, belirsizlikleri yönetebilen, sorumluluk alan ve ortak hedef doğrultusunda hareket eden ekip arkadaşlarımız uzun vadeli başarımızın en önemli gücü" değerlendirmesinde bulundu.

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Sürdürülebilirliği iş modelinin parçası olarak görüyor

Eksun Gıda, finansal ve operasyonel performansını sürdürülebilirlik yaklaşımıyla birlikte ele alıyor. Şirket, ağustos ayında Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırladığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyuyla paylaşarak bu alandaki çalışmalarını kurumsal raporlama süreçlerine taşıdı.

Üretim gücünü yenilenebilir enerjiyle geleceğe taşıyor

Eksun Gıdanın sürdürülebilir büyüme yol haritasının önemli bileşenlerinden birini yenilenebilir enerji yatırımları oluşturuyor. Şirket, İzmir'de yatırım teşvik belgelerini aldığı toplam 18,9 MW kapasiteye sahip rüzgâr enerjisi santrallerinin devreye alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte şirket, üretim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor. Özkan, ‘'Önümüzdeki dönemde de odağımız net: Veriyi daha etkin kullanmaya, sahada güçlü olmaya, doğru hammaddeyi doğru şartlarda tedarik etmeye, Sinangil'in Türkiye'deki güçlü konumunu ileri taşımaya ve uluslararası pazarlardaki varlığımızı derinleştirmeye devam edeceğiz. Verimlilik, dijitalleşme, güçlü tedarik yönetimi, marka gücü, ihracat ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızı birbirinden bağımsız başlıklar olarak değil, aynı büyüme modelinin birbirini tamamlayan unsurları olarak görüyoruz. Hedefimiz yalnızca daha fazla büyümek değil; daha nitelikli ve sürdürülebilir büyüme sağlayan, finansal olarak daha dayanıklı, sahayı daha iyi okuyan ve değişen şartlara daha hızlı cevap verebilen bir Eksun Gıda oluşturmak" dedi.

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1996 yılından bu yana Eksim Holding bünyesinde faaliyet gösteren Eksun Gıda, Tekirdağ ve Konya'daki yaklaşık 96 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip üretim tesislerinde un üretimi gerçekleştiriyor. 2025 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesinde, üretimden satışlara göre 301. sırada yer alan Eksun Gıda, yıllık yaklaşık 600 bin ton buğday işleme kapasitesine sahip. Şirket, bu güçlü üretim performansının yanı sıra marka değerini de tescilledi. Brand Finance tarafından yayımlanan 2025 yılı "Türkiye'nin En Değerli Markaları" listesinde yer alarak sektörel başarısını sürdürdü. Eksun Gıda, ana markası Sinangil'in yanı sıra Sinangil Gluten YOK ve alt markalı ürünleri dahil olmak üzere bünyesinde 200'ü aşkın ürün çeşidini barındırıyor. Şirketin halka açık payları Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görüyor.