Diyarbakır'da feci kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay önceki gün Ergani ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, kavşağa dönen otomobil ile çarpıştı. Kazada 19 yaşındaki sürücü Y.B., motosikletten refüje savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Y.B., ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Y.B., hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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