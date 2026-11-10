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        Diyarbakır'da feci kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü refüje çarptı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Diyarbakır'da feci kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü refüje çarptı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Olay önceki gün Ergani ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, kavşağa dönen otomobil ile çarpıştı. Kazada 19 yaşındaki sürücü Y.B., motosikletten refüje savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Y.B., ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Y.B., hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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