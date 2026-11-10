Diyarbakır'da petrol havuzunda çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'da Türkiye Petrolleri sahası içerisinde bulunan petrol havuzunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Ordular mezrasında meydana geldi. Türkiye Petrolleri sahası içerisindeki petrol havuzunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.