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        Dicle'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

        Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü nedeniyle, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde anma törenleri düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Dicle'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

        Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü nedeniyle, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde anma törenleri düzenlendi.

        Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma programına Diyarbakır Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, Dicle Belediye Başkan Vekili Ağa Aydın, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Erdoğan Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Selçuk, Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, birçok kurum amiri, öğretmen ve öğrenci katıldı. Törende, Dicle Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Necati Ceylan Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Nurcan Akıl'ın sunduğu törende saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşının okunmasıyla, 10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında gerçekleşen çelenk sunma töreni sona erdi.

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