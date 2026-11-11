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        MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun sosyal medyadan yapılan çağrıya kayıtsız kalmadı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yapan engelli kadına akülü sandalye hediye etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun sosyal medyadan yapılan çağrıya kayıtsız kalmadı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yapan engelli kadına akülü sandalye hediye etti.

        Merkez Sur ilçesinde yaşayan fiziksel engelli Meymenet Akalan, sosyal medya üzerinden MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun'dan yardım istedi. Çağrıya kayıtsız kalmayan Özcoşkun, engelli vatandaşa akülü sandalye hediye etti. Akülü sandalyeyi Akalan'ın evine kadar getirip teslim eden Özcoşkun, sosyal medya üzerinden kendisinden tekerlekli sandalye istediğini fakat kendisine akülü sandalye getirdiklerini söyledi. Özcoşkun, "MHP Diyarbakır İl Başkanlığı olarak bu çağrıya duyarsız kalmadık. Akülü sandalyesini getirip ablamıza evinde teslim ettik. Güzel günlerde kullanır inşallah. Tedavi sürecini de takip edeceğim. Sürekli görüşeceğiz, an be an yanında olacağım. Sağlığıyla ilgili elimden gelen ne olursa olsun her zaman için ablamın yanında olacağım" dedi.

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        Meymenet Akalan, Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm MHP için dua ederek, ''Allah razı olsun. Teşekkür ederim Devlet Bahçeli'ye. Allah hayrınızı kabul etsin. Sesimi duydular. Yardımcı olanlardan Allah razı olsun. Akülü arabam geldi, çok mutluyum. 2 yıldır yatalağım, kalkamıyorum. Akülü arabam geldi. Tedavi olmak istiyorum, ayağa kalkmak istiyorum. Çocuklarıma yemek yapmak istiyorum, ev işlerimi yapmak istiyorum" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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