Çermik'te Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

15 Temmuz Şehitler Parkı karşısındaki Heykel mevkisinde gerçekleştirilen programa, Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, muhtarlar, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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