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        MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun'dan akülü tekerlekli sandalye desteği

        MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, bedensel engelli Meymenet Akalan'a akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:03 Güncelleme:
        MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun'dan akülü tekerlekli sandalye desteği

        MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, bedensel engelli Meymenet Akalan'a akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

        MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özcoşkun, merkez Sur ilçesinde yaşayan bedensel engelli Akalan'ın sosyal medya üzerinden tekerlekli sandalye için yaptığı yardım çağrısına karşılık verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcoşkun, talep edilen tekerlekli sandalye yerine akülü olanı temin ettiklerini belirtti.

        Akalan'ı evinde ziyaret ederek sandalyeyi teslim ettiklerini ifade eden Özcoşkun, MHP Diyarbakır İl Başkanlığı olarak Akalan'ın yardım çağrısına duyarsız kalmadıklarını dile getirdi.

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        Özcoşkun, Akalan'ın sadece sandalye ihtiyacını karşılamakla yetinmeyeceklerini, tedavi sürecini de yakından takip edeceklerini kaydetti.

        Meymenet Akalan da başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

        Yaklaşık iki yıldır yatağa bağımlı olduğunu anlatan Akalan, akülü sandalye sayesinde yeniden hareket edebilmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

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