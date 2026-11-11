Diyarbakır'da kamuya ait mera alanında 20 adet kaçak villa inşası tespit edildi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kamuya ait 110 bin metrekarelik mera alanında kaçak inşa edilen 20 adet villa tespit edildi.

Yenişehir ilçesinde kamuya ait mera alanlarının korunmasına yönelik denetim ve çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor. Yenişehir Kaymakamlığınca yapılan incelemelerde, Dokuzçeltik Mahallesi 2100/3 ve 0/39 ada/parsellerde yer alan toplam 110 bin metrekarelik mera alanında 20 adet villa yapıldığı belirlendi. Kamuya ait mera alanında gerçekleştirilen yapılaşmaya ilişkin gerekli çalışmaların başlatıldığı, söz konusu yapılaşmaya ilişkin gerekli idari işlemlerin başlatıldığı, ilgili birimlerce yerinde inceleme ve tespit işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi. Kaçak yapılaşma ile ilgili başlatılan işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüleceği, kamuya ait mera alanlarının korunmasına yönelik denetim ve takip çalışmalarının da devam edeceği bildirildi.