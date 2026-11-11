DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Diyarbakır'da konuştu:

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Terörsüz Türkiye hedefini önemsiyoruz. Terörsüz Türkiye yalnızca silahların susması değildir. Terörsüz Türkiye, aynı zamanda insanların kendilerini güvende, özgür, eşit ve adalet karşısında güvencede hissettikleri bir Türkiye'dir." dedi.

Kentteki temasları kapsamında Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya gelen Aksakal, Diyarbakır'ı çok önemsediklerini söyledi.

Diyarbakır'ın üretimiyle, insanıyla, kültürüyle, gençliğiyle ve ekonomik gücüyle değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Aksakal, kentin ürün yetiştiren değil, ürününü işleyen, markalaştıran ve dünyaya satan bir şehir olmasını istediklerini belirtti.

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Aksakal, şunları kaydetti:

"Üreten Diyarbakır, kazanan Diyarbakır ise güçlü Türkiye demektir. Diyarbakır'da tekstil, gıda sanayisi, tarıma dayalı sanayi, hayvancılık, lojistik, yazılım ve turizm alanlarında yeni yatırım alanları oluşturulmalıdır. Diyarbakır'ın kültürel zenginliğini de bir bütün olarak ele almalıyız. Kürtçe, Türkçe ve bu topraklarda konuşulan diğer diller, bu coğrafyanın kültürel zenginliğinin parçalarıdır. İnsanların ana dillerini, kültürlerini ve geleneklerini yaşatabilmesi, ortak toplumsal hayatımızı zayıflatmaz, aksine zenginleştirir. Ancak bütün bunları yaparken ortak vatandaşlık hukukunu, anayasal düzeni ve milletimizin ortak geleceğini de korumak zorundayız, korumalıyız. Bizim anlayışımızda kültürel farklılıklar ayrışmanın değil, birlikte yaşama iradesinin zenginliğidir."

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"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Aksakal, "Yıllarca bu ülkenin evlatları hayatını kaybetti. Anneler evlatlarını kaybetti. Bölgenin ekonomik gelişimi sekteye uğradı. Yatırımlar, üretim ve istihdam bundan olumsuz etkilendi. Artık bu acıların sona ermesini istiyoruz. Terörsüz Türkiye hedefini önemsiyoruz. Terörsüz Türkiye yalnızca silahların susması değildir. Terörsüz Türkiye, aynı zamanda insanların kendilerini güvende, özgür, eşit ve adalet karşısında güvencede hissettikleri bir Türkiye'dir. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkes'iyle ve diğer bütün vatandaşlarıyla hepimiz bu ülkenin eşit ve onurlu yurttaşlarıyız. Bu ülkede anaların gözyaşının rengi yoktur. Diyarbakır’da ağlayan annenin acısıyla Edirne'de, İzmir'de, Trabzon'da ağlayan annenin acısı aynıdır." ifadelerini kullandı.

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Aksakal, daha sonra Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Oda Başkanı Mehmet Kaya ile görüştü.