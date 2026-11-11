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        Çermik'te fidan dikim etkinliği

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Çermik'te fidan dikim etkinliği

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Tüm Türkiye'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluştu. Çermik Kaymakamlığı koordinesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla, fidan dikim etkinliği düzenlendi. Saatler 11.11'i gösterdiğinde fidanlar toprakla buluşturuldu. Can sularının verilmesiyle tamamlanan fidan dikim etkinliği, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

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