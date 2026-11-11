Çermik'te fidan dikim etkinliği

Tüm Türkiye'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluştu. Çermik Kaymakamlığı koordinesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla, fidan dikim etkinliği düzenlendi. Saatler 11.11'i gösterdiğinde fidanlar toprakla buluşturuldu. Can sularının verilmesiyle tamamlanan fidan dikim etkinliği, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

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