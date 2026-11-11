Diyarbakır'da mera alanında 20 kaçak villa tespit edildi

DİYARBAKIR’ın Yenişehir ilçesinde 110 bin metrekarelik mera alanında villa niteliğinde 20 kaçak yapı tespit edildi. Yenişehir Kaymakamlığı yapılaşmaya ilişkin idari işlemleri başlatırken, mera alanlarının korunmasına yönelik denetimlerin süreceğini bildirdi.

Yenişehir Kaymakamlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Dokuzçeltik Mahallesi’ndeki kamuya ait mera alanında inceleme yapıldı. Parsellerde bulunan toplam 110 bin metrekarelik alanda 20 villa niteliğinde kaçak yapı tespit edildi. Yapılaşmaya ilişkin yerinde tespit çalışmaları tamamlanırken, gerekli idari işlemler başlatıldı.

‘MERA ALANLARI, YALNIZCA BELİRLİ KİŞİ VEYA GRUPLARIN DEĞİLDİR’

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Valilikten yapılan açıklamada, kaçak yapılaşmayla ilgili işlemlerin Yenişehir Kaymakamlığı tarafından ilgili mevzuat kapsamında sürdürüleceği belirtilerek, kamuya ait mera alanlarının korunması amacıyla denetim ve takip çalışmalarının devam edeceği ifade edilerek, “Yenişehir Kaymakamlığınca yapılan incelemelerde, Dokuzçeltik Mahallesi 2100/3 ve 0/39 ada/parsellerde yer alan toplam 110 bin metrekarelik mera alanında 20 adet villa yapıldığı belirlendi. Kamuya ait mera alanında gerçekleştirilen bu yapılaşmaya ilişkin gerekli çalışmalar başlatılırken, ilgili birimlerce yerinde inceleme ve tespit işlemleri tamamlandı. Mera alanları, yalnızca belirli kişi veya grupların değil, toplumun ortak değerleri arasında yer alan ve kamu yararı doğrultusunda korunması gereken alanlardır. Bu alanların amacı dışında kullanılması, işgal edilmesi veya kişisel çıkarlar doğrultusunda yapılaşmaya konu edilmesi, kamu mülkiyetine ve toplumun ortak haklarına zarar vermektedir. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların korunması, kamu kurumlarının temel sorumlulukları arasında yer alırken, hiçbir kişi ya da grubun kamuya ait alanları kendi özel mülkü gibi kullanma hakkı bulunmamaktadır. Kamuya ait alanların kişisel tasarruflara konu edilmesine karşı yürütülen denetimler, yalnızca mevcut işgallerin önlenmesi bakımından değil, gelecek nesillerin ortak değerlerinin korunması açısından da büyük önem taşımaktadır” denildi.