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        Kanuni'nin de usta olduğu 'gümüş kazaz örücülüğü'nü yaşatıyorlar

        KANUNİ Sultan Süleyman'ın da ustası olduğu bilinen gümüş kazaz örücülüğü, Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü tarafından açılan kursla yaşatılıyor. 11'i kadın 15 kursiyer, geleneksel el sanatının inceliklerini öğrenirken; bir yandan da kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Kanuni'nin de usta olduğu 'gümüş kazaz örücülüğü'nü yaşatıyorlar

        KANUNİ Sultan Süleyman'ın da ustası olduğu bilinen gümüş kazaz örücülüğü, Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü tarafından açılan kursla yaşatılıyor. 11'i kadın 15 kursiyer, geleneksel el sanatının inceliklerini öğrenirken; bir yandan da kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunuyor.

        Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 'Sadabad Hanımları Projesi' kapsamında açılan ve Kanuni Sultan Süleyman’ın da ustası olduğu bilinen gümüş kazaz örücülüğü kursunda, gümüş tellerin işlenerek geleneksel takılara dönüştürülmesi öğretiliyor. Kuyumculuk atölyesinde eğitim alan kursiyerler, gümüşün eritilmesi, haddeleme ve tavlama işlemlerinin ardından ince tellerle örücülük yapıyor. Kurs hem geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını hem de katılımcıların yeni bir meslek edinmesini amaçlıyor. Kursta 11'i kadın 15 kursiyer, sanatın inceliklerini öğreniyor.

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        'BOŞ VAKİTLERİMİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN KURSA BAŞLADIM'

        Kursiyerlerden Fırat Özbahçıvan (53), "Boş vakitlerimi iyi değerlendirmek için böyle bir kurs olduğunu öğrendim. Kayıt yaptırdık. Bu 3'üncü haftamız. Bir şeyler öğrenmek için hem boş vakitlerimi değerlendirmek hem bir şeylere katkıda bulunabilmek için bu kursa başvurdum. En alt basamaktan en üst basamağa geçecek şekilde kuyumculuğun, kuyum işinin aşamalarını bize öğretiyorlar. Sağ olsunlar usta öğreticilerimiz her konuda bize yardımcı oluyorlar. Aşamaları teker teker geçiyoruz. Eritmeden başladık. Haddelemeden geçtik. Tavlama işlerini yaptık. Ondan sonra zincir işine başladık. Şu an zincir işliyoruz. Bazı meslekler yok oldu. Bazı meslekler de yok olmak üzere. Buna sahip çıkmamız gerekir. Ben emekliyim. Boş vakitlerimi değerlendirmek için bu işi yapıyorum. Hobi olarak da ayrı işlerle uğraşıyorum. Ben boş durmayı seven bir insan değilim. Haftada bir gün 4 saat kurs almaktayız. Bence bana yetmiyor. Her gün olsaydı, her gün de zamanımı ayırıp buraya gelebilirdim" dedi.

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        'İŞLEDİĞİM TAŞLARI TAKIYA DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUM'

        Taş işlemeciliği alanında 14 yıllık deneyimi bulunan kursiyer Nurettin Burak (33) ise "14 yıldır taş işlemeciliği yapıyorum. Özellikle faset kesim konusunda iyiyim. Yaklaşık olarak 8 yıldır faset kesim yapıyorum. Buraya ilk taş atölyesi için geldim. Daha sonra kendimi kursa yazdırdım. Kurs açılınca da geldim. Gümüş kursu da açıldı geçen sene. Geçen sene de gümüş kursuna geldim. Kuyumculuk kursuna gelmemin amacı da işlediğim taşları takıya dönüştürmek içindir. 2 yıldır buradayım, memnunum. Güzel, hoş, güzel gidiyor. Bayağı iyi gidiyor" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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