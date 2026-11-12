Diyarbakır'da bir mahalle sis havuzunda kayboldu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle adeta sis havuzunda kayboldu. Dicle Nehrinin üzeri, mahalle ve çevresinde oluşan sis tabakası, etkileyici görüntüler ortaya çıkardı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, bazı noktalarda günlük yaşamı ve görüş mesafesini etkiledi. Yenişehir ilçesindeki Aziziye Mahallesi'nde ortaya çıkan manzara ise dikkat çekti. Sis, Dicle Nehri üzerini, mahalleyi ve çevresini adeta yutarak gözden kaybolmasına neden oldu. Özellikle yüksek noktalardan bakıldığında bölge, adeta bulutların arasında kalmış bir yerleşim yerini andırdı.