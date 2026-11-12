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        Dijital sayacı '10'da durdurana ücretsiz yemek veriyor

        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir işletme, iş yerinin önüne koyduğu dijital sayacı '10.00'da durdurana ücretsiz yemek vermeye başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Dijital sayacı '10'da durdurana ücretsiz yemek veriyor

        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir işletme, iş yerinin önüne koyduğu dijital sayacı '10.00'da durdurana ücretsiz yemek vermeye başladı.

        Kayapınar ilçesinde Emrah Aksu, tost dükkanının önüne koyduğu dijital sayaç, en çok öğrencilerin dikkatini çekiyor. İşletmeye tost yemeye gelen öğrenciler, sipariş öncesi 10'u tutturmaya çalışıyor. Sayacı 10'da durdurmayı başaranlar yemeklerini yiyip herhangi bir ücret ödemeden dükkandan ayrılıyor. Aksu, ''Dijital sayaç uygulaması birçok ilde var. Ben de işletmenin önüne koydum, öğrenciler çok ilgi gösteriyor. Sayacı 10.00'da durduranlar herhangi bir ücret ödemiyor'' dedi.

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