Diyarbakır'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Sürü halinde gezen dağ keçilerinin ilçeye bağlı Gozer Mahallesi'nde beslenmek için yiyecek aradıkları görüldü. Feribot işletmecisi Sinan Kutlu tarafından kayıt altına alınan sürü bir süre sonra gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.