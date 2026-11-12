Diyarbakır'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sürü halinde görüntülendi.
Giriş: 12.11.2026 - 09:26 Güncelleme:
Nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sürü halinde görüntülendi.
Sürü halinde gezen dağ keçilerinin ilçeye bağlı Gozer Mahallesi'nde beslenmek için yiyecek aradıkları görüldü. Feribot işletmecisi Sinan Kutlu tarafından kayıt altına alınan sürü bir süre sonra gözden kayboldu.
Fırat Nehri kıyısındaki mahallede sık sık dağ keçileri görülüyor.
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