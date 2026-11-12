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        HAK-İŞ başkanı Aküzüm, sahada çalışmalarına devam ediyor

        HAKİŞ Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlıkİş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, bir alüminyum fabrikasını ziyaret ederek işletme sahibi ve çalışan emekçilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:42 Güncelleme:
        HAK-İŞ başkanı Aküzüm, sahada çalışmalarına devam ediyor

        HAKİŞ Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlıkİş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, bir alüminyum fabrikasını ziyaret ederek işletme sahibi ve çalışan emekçilerle bir araya geldi.

        Ziyarette işletmenin faaliyetleri, üretim süreçleri, çalışma hayatına ilişkin konular ve emekçilerin beklentileri üzerine samimi ve verimli bir sohbet gerçekleştirildi. İşletme sahibiyle üretimin, sanayinin ve istihdamın geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Aküzüm, fabrikada büyük bir özveriyle çalışan emekçilerin çalışma şartlarını da yerinde gördü. Bir ülkenin kalkınmasının, güçlü bir ekonomiye sahip olmasının ve geleceğe güvenle yürümesinin temelinde üretimin bulunduğunu belirten Aküzüm, üretimin temelinde ise emeğiyle değer oluşturan, alın teriyle ülkenin büyümesine katkı sunan emekçilerin yer aldığını ifade etti. Fabrikalarda, atölyelerde ve üretimin her aşamasında fedakârca çalışan işçilerin emeğinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurguladı. Sendikal anlayışlarının merkezinde insan, emeğe saygı ve emekçinin hakkını koruma sorumluluğunun bulunduğunu kaydeden Aküzüm, yalnızca belirli günlerde değil, her zaman emekçilerin yanında olmayı, onların sesine kulak vermeyi, sorunlarını yerinde dinlemeyi ve çözüm odaklı bir anlayışla hareket etmeyi temel görevleri olarak gördüklerini dile getirdi. İşveren ile çalışan arasındaki karşılıklı anlayış, güven ve dayanışma güçlendikçe işletmelerin büyüyeceğini ve çalışma hayatının daha verimli, huzurlu bir yapıya kavuşacağını ifade eden Aküzüm, emeğin değer gördüğü, çalışanların haklarının gözetildiği ve üretimin desteklendiği her işletmenin toplumsal kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu belirtti. Aküzüm, misafirperverlikleri, samimi ev sahiplikleri ve içten sohbetleri dolayısıyla fabrika işletme sahibine ve kendilerini güler yüzle karşılayan tüm emekçilere teşekkür etti. Üretime, istihdama ve ülke ekonomisine sundukları değerli katkılardan dolayı çalışanlara şükranlarını ileten Aküzüm, emeğe değer veren, emekçisine sahip çıkan ve üretimle büyüyen bir Türkiye’nin güçlü yarınların teminatı olduğunu vurguladı.

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