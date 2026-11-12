Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Okulları onarılan öğrenciler ve öğretmenlerden başsavcıya teşekkür

        Okulları onarılan öğrenciler ve öğretmenlerden başsavcıya teşekkür

        Diyarbakır'da denetimli serbestlik yükümlülerince okulları onarılan öğrenciler ve öğretmenler, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay'ı makamında ziyaret ederek, teşekkürlerini iletti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Okulları onarılan öğrenciler ve öğretmenlerden başsavcıya teşekkür

        Diyarbakır'da denetimli serbestlik yükümlülerince okulları onarılan öğrenciler ve öğretmenler, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay'ı makamında ziyaret ederek, teşekkürlerini iletti.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında kamu yararına çalışma yükümlülüğü bulunan yükümlülerin topluma kazandırılması ve kamu hizmetlerine katkı sunulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında okullara yönelik 67 boya ve badana, 52 bahçe bakımı ve peyzaj, 69 temizlik çalışması olmak üzere toplam 188 çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesine, öğrenciler için daha temiz, düzenli ve elverişli eğitim ortamları oluşturulmasına katkı sağlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, beraberindeki okul müdürleri ve öğrencilerle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay'ı makamında ziyaret etti. Başsavcı Kuruçay, denetimli serbestliğin yapıcı ve iyileştirici gücüne dikkat çekerek, "Denetimli serbestlik, temiz bir sayfa açmak demektir. Yükümlülerimizin ceza infaz süreçlerini sadece bir yaptırım olarak değil, topluma fayda sağlayacak birer fırsata dönüştürmeyi amaçlıyoruz. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile yürüttüğümüz ortak çalışmalar sayesinde yükümlülerimiz, okullarımızın boyabadana, temizlik ve çevre düzenlemesi gibi fiziki ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmaktadır. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleri ile açılan mesleki eğitim kursları ve topluma kazandırma eğitim faaliyetleri ile yükümlülerin topluma adaptasyon noktasında verimli bir iş birliği sağlanmaktadır. Bu sayede hem kamu kaynaklarında tasarruf sağlıyor hem de yükümlülerin emekleriyle topluma olan aidiyet duygularını güçlendirirken, eğitim çalışmaları ile topluma entegrasyonlarını sağlıyoruz. Eğitim camiasına verdikleri bu anlamlı desteklerinden dolayı tüm yükümlülere ve iş birliği için İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

        REKLAM

        İl Milli Eğitim Müdürü Sadoğlu ise, iş birliğinin okullar üzerindeki olumlu etkilerine değinerek, adalet teşkilatına teşekkür etti. Sadoğlu, "Eğitim ortamlarımızın fiziki kalitesini artırmak, öğrencilerimize daha hijyenik ve estetik alanlar sunmak en önemli önceliklerimizden biridir. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kurulan mobil ekipler, okullarımızın lojistik ve bakım ihtiyaçlarına çok hızlı ve profesyonel bir şekilde cevap veriyor. Bu dayanışma, okullarımızın çehresini değiştirirken öğrencilerimize de toplumsal sorumluluk bilinci açısından örnek oluşturuyor. Başta Cumhuriyet Başsavcımız olmak üzere projede emeği geçen tüm denetimli serbestlik personeline ve okullarımız için ter döken yükümlülere eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Görüşmede, Sadoğlu tarafından Başsavcı Kuruçay'a hediye takdim edildi. Ayrıca 14 öğrenciye de çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"

        Benzer Haberler

        Çölyak hastaları için hazırlanan 3 bin 500 kolinin dağıtımı başladı
        Çölyak hastaları için hazırlanan 3 bin 500 kolinin dağıtımı başladı
        Diyarbakır'da müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi
        Diyarbakır'da müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi
        Kanuni'nin de usta olduğu 'gümüş kazaz örücülüğü'nü yaşatıyorlar
        Kanuni'nin de usta olduğu 'gümüş kazaz örücülüğü'nü yaşatıyorlar
        Diyarbakır'da bir mahalle sis havuzunda kayboldu
        Diyarbakır'da bir mahalle sis havuzunda kayboldu
        Dijital sayacı '10'da durdurana ücretsiz yemek veriyor
        Dijital sayacı '10'da durdurana ücretsiz yemek veriyor
        Diyarbakır'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
        Diyarbakır'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi