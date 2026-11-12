Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Osmanlı'nın ilim yuvası Şeyh Kasım Medresesi ve üzerindeki kasır restore edilmeyi bekliyor Bir zamanlar alimler yetiştiren medrese bugün harabeye dönüştü

        Osmanlı'nın ilim yuvası Şeyh Kasım Medresesi ve üzerindeki kasır restore edilmeyi bekliyor Bir zamanlar alimler yetiştiren medrese bugün harabeye dönüştü

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Osmanlı döneminde bölgenin önemli ilim merkezlerinden biri olan Şeyh Kasım Medresesi ile üzerindeki tarihi kasır, yıllara meydan okuyor. Büyük bölümü yıkılan medresenin ve ayakta kalan kasrın restore edilerek gelecek nesillere aktarılması isteniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Osmanlı'nın ilim yuvası Şeyh Kasım Medresesi ve üzerindeki kasır restore edilmeyi bekliyor Bir zamanlar alimler yetiştiren medrese bugün harabeye dönüştü

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Osmanlı döneminde bölgenin önemli ilim merkezlerinden biri olan Şeyh Kasım Medresesi ile üzerindeki tarihi kasır, yıllara meydan okuyor. Büyük bölümü yıkılan medresenin ve ayakta kalan kasrın restore edilerek gelecek nesillere aktarılması isteniyor.

        Çınar ilçesinde bulunun Şey Kasım Medresesi, döneminde Osmanlı Devleti'nin önemli ilim merkezlerinden biri olarak biliniyor. Zamanla tahrip olan medrese ve üzerinde sonradan inşa edilen kasır, restore edilmeyi bekliyor. Önemli bir turizm destinasyonunun ve turizm rotasının üzerinde yer alan yapı, aynı zamanda bölgenin Orta Çağ dönemine ait hem dini hem de sivil mimari özelliklerini yansıtması bakımından büyük önem taşıyor. Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız, İHA muhabirine, eski adıyla Güzelşeyh, yeni adıyla Altunakar Mahallesi'nde Şeyh Kasım Medresesi olarak bilinen tarihi bir medrese bulunmakta olduğunu söyledi. Medresenin üzerinde ise daha sonraki dönemlerde burada görev yapan müderrisin, şeyhin ailesi için yaptırdığı bir köşk yer almakta olduğunu belirten Yıldız, Altunakar Medresesinin, Osmanlı döneminin bölgedeki önemli eğitim kurumlarından biri olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Yıldız, yapının günümüzde büyük oranda yıkılmış durumda olduğunu söyleyerek, "Medresenin inşa tarihini ortaya koyan herhangi bir kitabeye veya kesin bir belgeye henüz rastlayamadık. Ancak 20122013 yıllarında bölgede gerçekleştirdiğim yüzey araştırmaları sırasında, medreseye vakfedilmiş ve bugün şeyhin soyundan gelen ailelerden birinin elinde bulunan bir el yazması eser görmüştük. Söz konusu eserde, kitabın Hicri 1288, Miladi 1871 yılında medreseye vakfedildiği belirtiliyordu. Ayrıca Osmanlı arşivlerinde 1855 yılına ait bir belgeye de rastlamıştık. Dolayısıyla medresenin 1850'li yıllardan önce inşa edildiğini söyleyebiliriz" dedi.

        REKLAM

        "Bir başka rivayete göre, Şeyh Hasane Aktepe olarak bilinen ve Şeyh Hasani Nurani adıyla da anılan şeyhin bu medresede yetiştiği ifade edilmektedir" diyen Yıldız, "Eğer bu bilgi doğruysa medresenin inşa tarihi daha eski dönemlere kadar uzanabilir. Ancak kesin olarak söyleyebileceğimiz, buranın Osmanlı döneminde bölgenin en önemli medreselerinden biri olduğudur. Çok sayıda öğrencinin ve müderrisin yetiştiği önemli bir ilim merkezidir. 1900'lü yılların başında, Şeyh Kasım'ın oğullarından Şeyh Nimetullah'ın medresenin üzerine ailesi için bir ev, diğer adıyla bir kasır yaptırdığı bilinmektedir. Günümüzde bu kasrın büyük bir bölümü ayaktadır" diye konuştu.

        REKLAM

        "Güzelşeyh Mahallesi'nin Osmanlı döneminde önemli bir ilim merkezi olduğunu söyleyebiliriz"

        Şeyh Nimetullah'ın, yapının inşası için Mardin'den Süryani ustaları ve Sarkis Lole'yi davet ettiğine değin Yıldız, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Köşkün mimari tarzında ve süslemelerinde tipik Mardin ekolünün izleri görülmektedir. Özellikle Mardin ve Midyat çevresindeki yapılarda karşılaştığımız, ağırlıklı olarak Süryani ustaların uyguladığı süsleme anlayışı burada da kendisini göstermektedir. Bitki motiflerin ağırlıkta olduğu süslemelerde Mardin taşı tercih edilmiştir. Medrese mimari açıdan incelendiğinde, ortada bir koridor veya eyvan niteliğinde giriş bölümünün bulunduğu, bu bölümün iki yanında ise talebelerin konakladığı odaların yer aldığı görülmektedir. Medrese çok daha erken bir dönemde inşa edilmişken köşk 1900'lü yılların başında yapılmıştır. Bölgedeki çok sayıda alimin ve müderrisin yetiştiği bir eğitim kurumu olması bakımından da medrese büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan Güzelşeyh Mahallesi'nin Osmanlı döneminde önemli bir ilim merkezi olduğunu söyleyebiliriz."

        REKLAM

        Medresede bulunan yazma eserlerin ne kadarının günümüze ulaştığı konusunda kesin bir bilgisinin bulunmadığını kaydeden Yıldız, "Aile tarafından şimdiye kadar bize yalnızca bir yazma eser gösterildi. Dolayısıyla en azından bir eserin günümüze ulaştığını söyleyebiliriz. Medrese ve köşkün korunarak geleceğe aktarılması amacıyla bölgede bir kazı çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışma sonucunda medresenin temelleri tamamen ortaya çıkarıldı. Ayrıca alanın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlandı. Ancak bildiğim kadarıyla yapının özel mülkiyete ait olması ve birden fazla mirasçısının bulunması nedeniyle bugüne kadar restorasyon çalışmaları gerçekleştirilemedi. Güzelşeyh Medresesi ve Kasrının mutlaka restore edilerek gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Çünkü yapı, önemli bir turizm destinasyonunun ve turizm rotasının üzerinde yer alıyor. Aynı zamanda bölgenin Orta Çağ dönemine ait hem dini hem de sivil mimari özelliklerini yansıtması bakımından büyük önem taşıyor. Bu nedenle tarihî yapının bir an önce koruma altına alınması, restore edilmesi ve kültürel mirasımıza kazandırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Filistin Başbakanı ayakta alkışlandı
        Filistin Başbakanı ayakta alkışlandı
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Bildirilmeyen saldırı detayı! Beşiktaş'taki dehşette 25 gözaltı!
        Bildirilmeyen saldırı detayı! Beşiktaş'taki dehşette 25 gözaltı!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da mera arazilerinde tapu vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasınd...
        Diyarbakır'da mera arazilerinde tapu vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasınd...
        HAK-İŞ başkanı Aküzüm, sahada çalışmalarına devam ediyor
        HAK-İŞ başkanı Aküzüm, sahada çalışmalarına devam ediyor
        Okulları onarılan öğrenciler ve öğretmenlerden başsavcıya teşekkür
        Okulları onarılan öğrenciler ve öğretmenlerden başsavcıya teşekkür
        Çölyak hastaları için hazırlanan 3 bin 500 kolinin dağıtımı başladı
        Çölyak hastaları için hazırlanan 3 bin 500 kolinin dağıtımı başladı
        Diyarbakır'da müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi
        Diyarbakır'da müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi
        Kanuni'nin de usta olduğu 'gümüş kazaz örücülüğü'nü yaşatıyorlar
        Kanuni'nin de usta olduğu 'gümüş kazaz örücülüğü'nü yaşatıyorlar