Diyarbakır'da mera arazilerinde tapu vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 3 zanlı tutuklandı

Mera arazilerini krokiler üzerinde bölümlere ayırıp vatandaşlara para karşılığında tahsis edilmiş gibi gösterdikleri iddia edilen şüpheliler Sakallı Mahallesi muhtarı A.D. ile A.K. ve İ.Ç. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Soruşturma kapsamında mağdur edilen kişilerin ifadeleri alındı, şüphelilerin banka hesap hareketleri, para transferleri, arazi krokileri ve ilgili kurum kayıtları incelendi.

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