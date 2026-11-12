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        2 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıklarından 'Barışmaya gitmiştik' savunması

        DİYARBAKIR'da yas evi önünde çıkan silahlı kavgada Ahmet Arif Gökçek (48) ile 7 aylık bebeğini sakinleştirmek için dışarı çıkan olayla ilgisi olmayan Erkan Tekin'in (44) hayatını kaybetmesine ilişkin davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklar Nusret ve Aydın Tuğaç kardeşler, olay yerine barışmak için gittiklerini iddia ederken, maktul yakınları sanıkların en ağır cezayı almasını istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:02 Güncelleme:
        2 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıklarından 'Barışmaya gitmiştik' savunması

        DİYARBAKIR’da yas evi önünde çıkan silahlı kavgada Ahmet Arif Gökçek (48) ile 7 aylık bebeğini sakinleştirmek için dışarı çıkan olayla ilgisi olmayan Erkan Tekin’in (44) hayatını kaybetmesine ilişkin davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklar Nusret ve Aydın Tuğaç kardeşler, olay yerine barışmak için gittiklerini iddia ederken, maktul yakınları sanıkların en ağır cezayı almasını istedi.

        Olay, 16 Temmuz 2025’te, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Medya Mahallesi 205’inci Sokak’taki bir yas evinin önünde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki akraba aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, tartışma nedeniyle çıkan seslerden ağlayan 7 aylık oğlunu sakinleştirmek için eşiyle birlikte dışarı çıkan ve olayla ilgisi olmayan Erkan Tekin ile taraflardan Ahmet Arif Gökçek yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Erkan Tekin ve Ahmet Arif Gökçek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheliler Nusret Tuğaç (39) ile ona yardım ettiği değerlendirilen kardeşi Aydın Tuğaç (32) yakalanarak tutuklandı. Yakınları olan firari şüpheli Mehmet Salim Gökçek, (34) hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

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        İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, 2’si tutuklu, 1’i aranan 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, olay yerindeki güvenlik kameralarının da incelendiği bilgisi yer aldı. Görüntülerde; şüphelilerin, yas evinin önünde ellerindeki silahlar ile Ahmet Arif Gökçek’e doğru ateş ettikleri ve o sırada olay yerinden geçmekte olan Erkan Tekin’i vurdukları yer aldı. Ayrıca olay yerinde 9 kovan ile 2 mermi çekirdeğinin ele geçirilmesi sonucu yapılan incelemede ele geçirilen kovanların üç ayrı ruhsatsız silaha ait olduğu ortaya çıktı.

        Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Nusret Tuğaç ve Aydın Tuğaç ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, maktul Ahmet Arif Gökçek’e yönelik ‘Tasarlayarak kasten öldürme’, kazara vurulan Erkan Tekin’e yönelik ise ‘Olası kastla adam öldürme’ suçlarından yargılanan sanıkların savunmaları alındı.

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        ‘BARIŞMAK AMACIYLA GİTMİŞTİM’

        Suçlamaları reddeden sanık Nusret Tuğaç, yas evinde kendisine ve babasına saldırıldığını, boğazına bıçak dayandığını öne sürerek, “Yas evinde Ahmet Arif Gökçek, bıçağı çıkarıp anneme ve eşime küfretti. İçeride babam ve amcamı dövüyorlardı, bana da 20 kişi saldırdı. Elimden bıçağı alıp boğazıma dayadılar. Babamı hastaneye götürürken aile büyükleri arayıp bizi barıştırmak istedi. Barışmak amacıyla kız kardeşimi de yanıma alıp yas evine giderken Ahmet Arif Gökçek, ATM'nin arkasından elinde bıçakla üzerimize geldi. Belimden silahı çekip yere doğru ateş ettim, durmayınca iki el daha aşağıya sıktım. Arkamda da Mehmet Salim Gökçek silah sıkıyordu. Erkan Tekin’i görmedim, vefatına üzülüyorum, pişmanım. Ahmet Arif Gökçek ile bir problemim yoktu; 3 yıl önce aralarındaki kan davasını 5 milyon lira toplayıp Kur’an- Kerim altından geçirerek ben barıştırmıştım” dedi.

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        ‘BİRİSİNİ ÖLDÜRMEYE GİTSEK ÇOCUKLA YA DA BAYANLA GİTMEZDİK’

        Aydın Tuğaç ise olayın uzamaması ve barışmak için yas evine gittiklerini savunarak, “Önceden ağabeyimle kavga etmişler, ağabeyimin boğazına bıçak dayamışlar, babamı dövmüşler, babam engelliydi. İsten geldim. Aradan 3-4 saat geçmişti. Babam bize büyüklerin aradığını, kendilerine yas evinde saldırdıklarını söyledi. Babam ayrıca ‘Ağabeyinle yas evine git ve bu olay uzamasın, barışın’ dedi. Ablamızı da aldık. Olay uzamasın istedik. Birisini öldürmeye gitsek bir çocukla ya da bir bayanla gitmezdik. Ağabeyim Nusret o sırada lavabodaydı. Biz gittikten sonra 3-4 kişi yas evinin kapsının önündeydi ve bize ateş ettiler. Biz bu olayın bu duruma gelmesini hiç istemezdik. Biz aileydik. Bizim onlarla bir sorunumuz ve sıkıntımız yoktu. İki aileyi birbirine düşürdüler, bizi birbirimize düşürdüler. Bizim bazı mallarımız iç içedir. Bizi çekemediler. Olay buraya kadar geldi. Erkan Tekin isimli sahsın vurulma anını görmedim, nasıl öldüğünü de bilmiyorum. Aile buradaysa da ailesinden de özür dilerim. Pişmanım. Yengemden de özür dilerim. Bize hakkını helal etsin. Tahliyemi talep ederim” ifadelerini kullandı.

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        ‘HESAP ZAMANINIZ GELDİ, HEPİNİZİ ÖLDÜRÜRÜM DEDİ’

        Hayatını kaybeden Ahmet Arif Gökçek’in eşi müşteki Ayşe Gökçek ise sanıkların iddialarının gerçek olmadığını söyleyerek, “Nusret Tuğaç, yas evine gelerek doğrudan bizimle kavga etti. ‘Hesap zamanı geldi, siz amcamızı vurmuşsunuz’ diyerek küfretti. Sinkaflı küfürler etti. Daha sonra erkekler tarafına gitti. Ardından da eşime bıçak çekti. İnsanlar sakinleştirdi, yas evinden ayrıldı. Bir müddet sonra tekrardan yas yerine gelerek taradılar. Kocam tartışma sırasında bıçak çıkartmadı. Kocamın elinde hiçbir şey yoktu. Görüntü kayıtlarında bu bellidir. Kızım, Nusret’e ‘sen neden anneme küfrediyorsun’ dedi. Nusret de bunun üzerine kızımın olmadık yerlerini tutmaya başladı. ‘Hesap zamanınız geldi, hepinizi öldürürüm’ dedi. Ben eşimin vurulma anında evdeydim. Vurulma anını görmedim. Şikayetçiyim” diye konuştu.

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        Erkan Tekin’in eşi Ebru Tekin’in avukatı Mervan Eren Gül de sanık savunmalarının çelişkili ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, sanıkların ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan cezalandırılmalarını istedi.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Mahkeme heyeti, firari sanık Mehmet Salim Gökçek hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenilmesine, güvenlik kamerası görüntülerinin raporlanması için dosyanın olay yeri alanında uzman bir bilirkişiye tevdiine ve tutuklu sanıklar Aydın Tuğaç ile Nusret Tuğaç'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Şubat 2027’ye erteledi.

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