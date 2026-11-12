Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 73 milyon 39 bin 611 liralık işlem hareketliliği belirlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerine ait panel sistemi üzerinden üçüncü kişilerin hesaplarını kiraladıkları ve yasa dışı bahis sitelerinin finans ayağını yönettikleri iddia edilen 24 şüpheli tespit edildi.

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