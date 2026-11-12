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        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay'a öğrencilerden ziyaret

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay'a okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi çalışmalarından dolayı öğrenciler teşekkür ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay'a öğrencilerden ziyaret

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay'a okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi çalışmalarından dolayı öğrenciler teşekkür ziyaretinde bulundu.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu yararına çalışma yükümlülüğü bulunan yükümlülerin topluma kazandırılması ve kamu hizmetlerine katkı sunulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, il genelindeki okulların boya, badana, temizlik, bahçe bakımı ve peyzaj ihtiyaçları karşılanıyor.

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki işbirliği doğrultusunda, okullara yönelik 67 boya, 52 bahçe bakımı ve peyzaj, 69 temizlik olmak üzere 188 çalışma gerçekleştirildi.

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        Bu çalışmalarla okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesine, öğrenciler için daha temiz, düzenli ve elverişli eğitim ortamları oluşturulmasına katkı sağlandı.

        Yürütülen çalışmalar kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, beraberindeki okul müdürleri ve öğrencilerle Başsavcı Erdal Kuruçay'ı makamında ziyaret etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuruçay, denetimli serbestliğin yapıcı ve iyileştirici gücünün olduğunu belirtti.

        Kuruçay, şunları kaydetti:

        "Denetimli serbestlik, temiz bir sayfa açmak demektir. Yükümlülerimizin ceza infaz süreçlerini sadece bir yaptırım olarak değil, topluma fayda sağlayacak birer fırsata dönüştürmeyi amaçlıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yürüttüğümüz ortak çalışmalar sayesinde yükümlülerimiz, okullarımızın boya, temizlik ve çevre düzenlemesi gibi fiziki ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleri ile açılan mesleki eğitim kursları ve topluma kazandırma eğitim faaliyetleri ile yükümlülerin topluma adaptasyon noktasında verimli bir işbirliği sağlanmaktadır. Bu sayede hem kamu kaynaklarında tasarruf sağlıyor hem de yükümlülerin emekleriyle topluma olan aidiyet duygularını güçlendirirken, eğitim çalışmaları ile topluma entegrasyonlarını sağlıyoruz. Eğitim camiasına verdikleri bu anlamlı desteklerinden dolayı tüm yükümlülere ve işbirliği için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum."

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        İl Milli Eğitim Müdürü Sadoğlu ise işbirliğinin okullar üzerindeki olumlu etkileri olduğunu ifade etti.

        Sadoğlu, "Eğitim ortamlarımızın fiziki kalitesini artırmak, öğrencilerimize daha hijyenik ve estetik alanlar sunmak en önemli önceliklerimizden biridir. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kurulan mobil ekipler, okullarımızın lojistik ve bakım ihtiyaçlarına çok hızlı ve profesyonel bir şekilde cevap veriyor. Bu dayanışma, okullarımızın çehresini değiştirirken öğrencilerimize de toplumsal sorumluluk bilinci açısından örnek oluşturuyor. Başta Cumhuriyet Başsavcımız olmak üzere projede emeği geçen tüm denetimli serbestlik personeline ve okullarımız için ter döken yükümlülere eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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        İl Milli Eğitim Müdürü Sadoğlu, Başsavcı Kuruçay'a hediye takdim etti.

        Ziyarette yer alan öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

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