Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı Şahısların hesaplarında 1 milyarın üzerinde işlem hareketliliği belirlendi
Diyarbakır merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 21 şahıs yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 1 milyarın üzerinde işlem hareketliliği tespit edildi.
Diyarbakır merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 21 şahıs yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 1 milyarın üzerinde işlem hareketliliği tespit edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek suçu nedeni ile soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerine ait panel sistemi üzerinden üçüncü kişilerin hesaplarını kiraladıkları ve yasa dışı bahis sitelerinin finans ayağını yönettikleri belirtilen 24 şahıs belirlendi. Soruşturma kapsamında MASAK raporunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 73 milyon 39 bin 611 liralık işlem hareketliliği belirlendi. Diyarbakır ile Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Şüphelilerin kullandığı banka hesaplarına da ek konulduğu öğrenildi.
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