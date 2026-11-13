AYDIN ARİK - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan 4 bin 284 çift "evlilik kredisi" ile yuva kurmak için ilk adımı attı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 250 bin liraya kadar faizsiz evlilik kredisi uygulamasına Diyarbakır'da geçen yıl ocak ayında başlandı.

Özellikle maddi anlamda güçlük çeken gençlerin evlilik yolunda rahatlamasını sağlayan projeye Diyarbakır genelinde 10 bin 4 çift başvurdu.

Tüm kriterleri taşıyan 18-29 yaş aralığındaki 4 bin 284 çiftin başvurusu onaylandı. Evlilik kredisi onaylanan gençlere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" kapsamında eğitimler veriliyor.

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Eğitimlerde aile içi ilişki, iletişim, problem çözebilme yeteneği, stresle baş edebilme gibi eğitim modülleriyle gençler yeni hayata hazırlanıyor.

- Birinci çocukta kredi erteleniyor, ikinci çocukta kredi hibe ediliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, AA muhabirine, evlenecek gençlerin, evlilik sürecine daha sağlam koşullarda başlamalarını desteklemek, aile yapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir aile ilişkilerinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla projenin 81 ilde uygulandığını söyledi.

Proje kapsamında ilk kez evlenecek 18-29 yaş aralığındaki gençlere ekonomik destek sağlanırken, aynı zamanda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin de sunulduğunu vurgulayan Çeçen, şöyle devam etti:

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"Proje, öncelikle 4 pilot ilde başlatıldı. 2025 yılı ocak ayı itibarıyla 81 ilimizde uygulanmaya başlandı. Diyarbakır'ımızda da şu ana kadar Türkiye ortalamasının üstünde 10 binden fazla kişi başvurdu. Sağlanan bu kredilerle gençlerimiz evlilik yolunda ilk adımlarını atıyor. Onların ekonomik açıdan desteklenmesine ve yuva kurarken daha mutlu, huzurlu ve emin şekilde hayata atılmalarına vesile oluyor. Projeden yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Türkiye'de ikamet etmesi, belirlenen gelir kriterlerini karşılaması, taşınmaz sahibi olmaması, nikah tarihine en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması gibi şartlar aranmaktadır. Ayrıca evlilik öncesi ve sonrası eğitim süreçlerine katılım taahhüdü aranmakta olup mevzuatta belirtilen adli sicil şartlarını da taşıması gerekmektedir."

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Başvuru şartlarını karşılayan gençlerden 18-25 yaş aralığında olanlara 250, 26-29 yaş aralığında olanlara da 200 bin lira 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlandığını bildiren Çeçen, "Birinci çocuk nedeniyle uygulanan erteleme süresi dahil olmak üzere 60 aylık vade içinde ikinci çocuğun dünyaya gelmesi halinde kalan tüm kredi borcu hibe edilerek tamamen kapatılmaktadır." dedi.

-"Aldığımız destekle borçlarımızı ödedik"

Krediden yararlanan Ahmet Akdemir de Diyarbakır'da bir tekstil fabrikasında çalıştığı sırada eşi Besken ile tanıştıklarını ve evlenmeye karar verdiklerini dile getirerek, yeni evlenecek çiftlere yönelik hayata geçirilen projenin çok yararlı olduğunu söyledi.

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Projenin uygulanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür eden Akdemir, şöyle konuştu:

"Eşimle 2024'te tanıştım ve 2025 yılının eylül ayında evlendik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kredi desteği vereceğini öğrendim. 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz. Biz de başvuralım dedik. Gerekli kriterleri tamamladık, başvurumuzu tamamladık ve desteğimizi aldık. Kredi ile düğünden kalan borçları ödedik. Evlenecek gençler için iyi bir şey. Desteği almasaydık borçlarımızı yavaş yavaş öderdik ama yine de sıkıntıya düşerdik. Destek bizi bir nebze de olsa rahatlattı."

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Akdemir'in eşi Besken Akdemir ise kredi desteğinin çok katkısını gördüklerini anlatarak, borçlarını ödedikleri için rahatladıklarını söyledi.

- "Proje sayesinde yuvamızı kurabildik"

Mekiya Baran (27) da eşi Süleyman Baran ile 4 yıl önce tanıştıklarını, sonra evlenmeye karar verdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Eşimle 4 yıldır tanışıyoruz, evlilik planlarımız vardı ama maddi imkansızlıklardan dolayı düğün yapamıyorduk. O yüzden Bakanlığımızın bu desteğini duyunca yararlanmak için başvurduk. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde bize eğitim verdiler. Düğünümüzü yaptık. Bize 200 bin lira kredi verecekler. Destekle borçlarımızı kapatacağız. Destek sayesinde biraz da olsa rahatlayacağız. Çok iyi oldu. Gençlere de tavsiye ediyorum, çok iyi bir destek. Destekte emeği geçenlere, devletimize teşekkür ederim."

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Süleyman Baran ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sunduğu kredi desteğinin yeni evlenecek gençler için büyük bir fırsat olduğunu, eşiyle de bu sayede evlendiğini kaydetti.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Baran, şunları aktardı:

"Güzel bir birlikteliğimiz vardı, birlikteliğimizi nikahla taçlandırmak istiyorduk ama bir türlü imkanlar el vermiyordu. Eşim bana Bakanlığımızın verdiği destek programından bahsetti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gittik. Orada bize nasıl olacağımızı anlattılar. Evlenmeden 2 ay önce başvurumuzu yaptık. Evlendik, evimizi kurduk. Hem ailemizin hem de Bakanlığımızın vereceği destekle bu yola çıktık. Evlendik, mutluyuz. Proje sayesinde yuvamızı kurabildik. Yeni evlenecek gençlere bu projeyi öneriyorum."