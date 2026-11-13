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        Diyarbakır'da yarış yapan sürücülerin ehliyetleri iptal edildi

        Diyarbakır'da yarış yapan iki sürücüye toplam 92 bin lira ceza kesilirken, ehliyetlerine de daimi olarak el konuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 08:35 Güncelleme:
        Diyarbakır'da yarış yapan sürücülerin ehliyetleri iptal edildi

        Diyarbakır’da yarış yapan iki sürücüye toplam 92 bin lira ceza kesilirken, ehliyetlerine de daimi olarak el konuldu.

        Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce denetimler esnasında trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 araç tespit edildi. Araç ve sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 70/5 (Karayolu üzerinde yarış yapmak) maddesi uyarınca toplam 92 bin lira idari para cezası uygulandı. Şahısların sürücü belgeleri daimi olarak geri alınırken araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        Güvenli trafik akışının sağlanması amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla ve aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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