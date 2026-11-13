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        Diyarbakır'da "19. Ulusal ve 5. Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi" başladı

        Diyarbakır'da "19. Ulusal ve 5. Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Diyarbakır'da "19. Ulusal ve 5. Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi" başladı

        Diyarbakır'da "19. Ulusal ve 5. Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi" başladı.

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı tarafından merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen ve 3 gün sürecek kongrede, deneysel cerrahi alanlarındaki güncel tanı ve tedavi yöntemleri, cerrahi uygulamalardaki teknolojik gelişmeler ve bilimsel çalışmalar ele alınacak.

        Kongre Başkanı Doç. Dr. Berna Ersöz Kanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrenin iki yılda bir düzenlendiğini belirterek, 19'uncusunun Diyarbakır'da gerçekleştirilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

        "Kongre, bilimsel bilgilerin paylaşılmasının yanı sıra genç asistan ve doktorlarımızın bilime kazandırılması adına önemli. Sunumlarını gerçekleştirip bildirilerini sunuyorlar. Bilim öncülüğündeki ilk adımlarını burada atıyorlar." ifadelerini kullanan Kanay, kongrenin 3 gün süreceğini belirtti.

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        Kanay, şunları aktardı:

        "Son günde de Diyarbakır gezimiz olacak. Kıymetli hocalarımızı ağırladığımız için çok mutluyuz. Türkiye'deki tüm veteriner fakültesinden en az bir temsilci kongremize katılım sağladı. Kayıtlarımız doldu. Yabancı katılımcılarımız da var. Kongrenin sonunda da genç arkadaşlarımız burada bilime adımlarını atmış olacak, ilk sunumlarını yapıp belki de topluluk önünde ilk konuşmalarını gerçekleştirecek. Cerrahi dediğimiz kavram bir ekip işidir ve bu ekiple tanışacaklar. Kongre bünyesinde kurulan stantlarda en son çıkan ürünler tanıtılacak."

        DÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla da kongrenin veteriner hekimlik camiası açısından önem taşıdığını belirterek, organizasyonun Diyarbakır'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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        Kongrenin açılışına DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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