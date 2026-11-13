Amed Sportif Faaliyetler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, koşunun ardından topa sahip olma çalışması yaptı ve çift kale maç oynadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.