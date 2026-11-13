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        Amed Sportif Faaliyetler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 19:15 Güncelleme:
        Amed Sportif Faaliyetler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, koşunun ardından topa sahip olma çalışması yaptı ve çift kale maç oynadı.

        Diyarbakır temsilcisi, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Amed Sportif Faaliyetler ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma, 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.

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