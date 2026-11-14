Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesi ile normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sur ilçesine bağlı Yukarıkılıçtaşı Mahallesi Kadya Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 3 araç çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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