Anasınıfı öğretmeni hem kitap kampanyası başlattı hem de okullara kütüphane kurdurttu

Eğitime sunduğu bu değerli katkı dolayısıyla başarılı öğretmen Mesut Doğan’a, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen programla Millî Eğitim Müdürü Cevat Baran tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Cevap Baran, fedakar çalışmalarından dolayı anasınıfı öğretmeni Mesut Doğan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesi Bintaş ilköğretim okulunda görev yapan anasınıfı öğretmeni Mesut Doğan’ın başlattığı kitap bağışı kampanyasında toplanan kitaplar, bir çok okula kütüphane oluşturdu.

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