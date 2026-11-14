Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü

Olay, akşam saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Sülüklü ve Lale sokakların kesiştiği noktada meydana geldi. Evinden çıkan İrfan Esmer, silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esmer’in hayatını kaybettiği belirlendi. İrfan Esmer’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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