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        Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü

        DİYARAKIR'ın Sur ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan İrfan Esmer (43), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü

        DİYARAKIR’ın Sur ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan İrfan Esmer (43), hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Sülüklü ve Lale sokakların kesiştiği noktada meydana geldi. Evinden çıkan İrfan Esmer, silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esmer’in hayatını kaybettiği belirlendi. İrfan Esmer’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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