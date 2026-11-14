Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Ziya Gökalp Mahallesi Sülüklü Sokak'ta İrfan E'ye (43), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, İrfan E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına götürüldü.
Polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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