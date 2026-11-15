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        Sokak hayvanlarının bakımı için her yıl bin 500 kilometre yol kat ediyor

        İstanbul'da yaşayan 34 yaşındaki Selin Meryem İlhan, her yıl sokak hayvanlarını beslemek için memleketi olan Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Elyos Mahallesi'ne gelerek, köylerindeki sokak kedilerini besliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Sokak hayvanlarının bakımı için her yıl bin 500 kilometre yol kat ediyor

        İstanbul'da yaşayan 34 yaşındaki Selin Meryem İlhan, her yıl sokak hayvanlarını beslemek için memleketi olan Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesi Elyos Mahallesi'ne gelerek, köylerindeki sokak kedilerini besliyor.

        Yaklaşık 100 hanesi bulunan Elyos Mahallesi'nde kış aylarında bu sayı 10'a düşüyor. Mahalle sakinlerinin çoğu kış mevsiminde İstanbul'da, yaz mevsiminde ise köylerinde yaşıyor. Elyos Mahallesi'nde yükseltisi fazla olduğu için kış mevsimi zorlu şartlarda geçiyor. Meryem Selin İlhan da sokak hayvanlarının soğuk havalarda aç susuz kalmamaları için her yıl kasım ayında İstanbul’dan memleketine geliyor. İşitme engeli bulunan İlhan, mart ayına kadar burada kalıp sokak hayvanlarının gönüllü olarak bakımını üstleniyor.

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        Selin Meryem İlhan, ''Memleketim Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesine bağlı Elyos köyü. Doğuştan geçirdiğim bir havale nedeniyle işitme engelliyim. Lise mezunuyum. İstanbul’da yaşıyorum ve iki tane kedim var. İstanbul ile Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesine bağlı Elyos Köyü arasında gidip geliyorum. Kış aylarında Diyarbakır sokaklarında yaşayan kedilerin soğukta ve açlıkla mücadele ettiğini düşündüm. Onlara yardım etmek, karınlarını doyurmak ve hayatlarını biraz olsun kolaylaştırmak istedim. Bu düşüncemi ailemle paylaştım ve annemle babamdan izin aldım. 2024 yılında sokak kedilerini beslemeye başladım. İlk başladığım günleri hiç unutmuyorum. O günden beri onlara sevgiyle yaklaşıyor, karınlarını doyuruyor ve elimden geldiğince ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Yaz aylarında İstanbul’da, kış aylarında ise Diyarbakır’da bulunuyorum. Nerede olursam olayım, sokak hayvanlarını beslemeye ve onlara yardım etmeye devam ediyorum. Benim için bir canlının karnını doyurmak, onların mutluluğuna ortak olmak çok büyük bir mutluluk. İnşallah bu iyilik yolculuğunu ömrüm boyunca sürdürürüm. Unutmayalım ki sokak hayvanları da sevgiye, şefkate ve merhamete muhtaç. Beni izlediğiniz, desteklediğiniz ve bu iyilik yolculuğuma ortak olduğunuz için hepinize gönülden teşekkür ederim'' dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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