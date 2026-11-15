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        Diyarbakır'da yüksek rekolteye rağmen üzümler bağlarda kaldı

        Üzümleriyle meşhur Diyarbakır'ın Çermik ve Çüngüş ilçelerinde üzümde yüksek rekolte yakalanmasına rağmen, ürünler bağlarda kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Diyarbakır'da yüksek rekolteye rağmen üzümler bağlarda kaldı

        Üzümleriyle meşhur Diyarbakır’ın Çermik ve Çüngüş ilçelerinde üzümde yüksek rekolte yakalanmasına rağmen, ürünler bağlarda kaldı.

        2026 yılının yağışlı geçmesi, üzüm üretiminde yüksek rekolte elde edilmesini sağladı. Üreticilerin ürünlerini pazarlayamaması, sonbahar ikliminin yağışlı geçmesinden dolayı, üzümleri yeterince işleyememeleri, tüccarların da fazla alım yapmamalarından dolayı üzümler bağlarda kaldı. Elazığ’dan Diyarbakır piyasasına giren yüksek miktarda üzüm, Çermik ile Çüngüş üzümlerine olan ilgiyi ve rağbeti azalttı. Kuyu Mahallesi'nde yaklaşık 50 ton, Çüngüş Mirğan ve Geçit mahallesi bölgesinde 150 ton olmak üzere yaklaşık 200 ton üzümün hasadı yapılmadan bağlarda terk edildi.

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        Üreticiler, üzümlerin hasat edilmeden bırakıldığını 200 ton üzümün bağlarda kaldığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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