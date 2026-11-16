Diyarbakır'da 38 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 15 olay meydana gelirken 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 38 kilo 261 gram esrar maddesi, 538 kök kenevir ele geçirildi.

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