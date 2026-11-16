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        Diyarbakır'da 38 kilo esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 38 kilo 261 gram esrar maddesi ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Diyarbakır'da 38 kilo esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 38 kilo 261 gram esrar maddesi ele geçirildi.

        Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 15 olay meydana gelirken 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 38 kilo 261 gram esrar maddesi, 538 kök kenevir ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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