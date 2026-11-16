Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 133 kişi yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 133 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda aralarında 'kasten öldürme, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama' suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 1020 yıl arası 8, 510 yıl arası 25, 25 yıl arası 44 ve 2 yıl altı 56 olmak üzere toplamda 133 kişi yakalandı. Yakalanan 133 kişi adli makamlara sevk edildi.