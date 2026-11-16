Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 133 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 133 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 133 kişi yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 133 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 133 kişi yakalandı.

        Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda aralarında 'kasten öldürme, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama' suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 1020 yıl arası 8, 510 yıl arası 25, 25 yıl arası 44 ve 2 yıl altı 56 olmak üzere toplamda 133 kişi yakalandı. Yakalanan 133 kişi adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 720 gram doğan bebek iki ameliyatla hayata tutundu
        Diyarbakır'da 720 gram doğan bebek iki ameliyatla hayata tutundu
        Amed Sportif Faaliyetler, Samuel Ballet'in cezasına itiraz etti, sonuç alam...
        Amed Sportif Faaliyetler, Samuel Ballet'in cezasına itiraz etti, sonuç alam...
        Diyarbakır'da 720 gram doğan bebek, iki ameliyatla hayata tutundu
        Diyarbakır'da 720 gram doğan bebek, iki ameliyatla hayata tutundu
        Diyarbakır'da üstyapı çalışmaları devam ediyor: Bağlar'da 6 cadde sıcak asf...
        Diyarbakır'da üstyapı çalışmaları devam ediyor: Bağlar'da 6 cadde sıcak asf...
        Diyarbakırlı milli karateci, dünya şampiyonasında altın madalya kazandı
        Diyarbakırlı milli karateci, dünya şampiyonasında altın madalya kazandı
        Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri ertelendi
        Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri ertelendi