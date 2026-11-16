Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 38 kilo 261 gram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38 kilo 261 gram esrar ve 538 kök kenevir/skunk ele geçirildi.
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38 kilo 261 gram esrar ve 538 kök kenevir/skunk ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.
Operasyonlarda 38 kilo 261 gram esrar ve 538 kök kenevir/skunk ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
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