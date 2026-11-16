Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 38 kilo 261 gram esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

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