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        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 38 kilo 261 gram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38 kilo 261 gram esrar ve 538 kök kenevir/skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 38 kilo 261 gram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38 kilo 261 gram esrar ve 538 kök kenevir/skunk ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

        Operasyonlarda 38 kilo 261 gram esrar ve 538 kök kenevir/skunk ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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