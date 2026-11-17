Kaçak avlanmanın cezası araba fiyatı Diyarbakır'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.
Çermik ilçesi Bayat Mahallesi'nde Mustafa Göktepe isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, çok sayıda dağ keçisinin beslenmek için merada gezinti yaptıkları görüldü. Coğrafi yapısı itibari ile Çermik ilçesinde çok sayıda dağ keçileri barınıyor. Her geçen gün popülasyonu artan dağ keçileri, yaban hayatını renklendiriyor.
Öte yandan, dağ keçilerinin kaçak avlanması durumunda 940 bin lira cezai işlem uygulanıyor.
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