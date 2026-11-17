DİYARBAKIR'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve yılın farklı dönemlerinde 150'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan kentin önemli sulak alanlarından Kabaklı Göleti, kış öncesi kuzeyden göç yolculuğuna çıkan yüzlerce sakarmeke, su tavuğu, ördek ve kıyı kuşlarıyla renklendi. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Burada, onlarca türü bir arada görme şansına sahibiz. Su kuşları, kıyı kuşları, ötücü kuşlar, gündüz yırtıcıları, gece yırtıcıları, hepsi bu alanda bulunuyor. Deyim yerindeyse tam bir kuş cenneti" dedi.

Kış öncesi kuzeyden göç yolculuğuna çıkan yüzlerce sakarmeke, su tavuğu, ördek ve kıyı kuşu, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve yılın farklı dönemlerinde 150'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Kabaklı Göleti’ni mesken tuttu. Çevredeki alanlarda yaşanan habitat kaybı ve yasa dışı avcılık nedeniyle güvenli bölge arayışına giren kuşlar, üniversite yerleşkesi içerisindeki korunaklı gölette beslenme ve barınma imkanı buluyor.

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EN ÇOK SAKARMEKELER GÖRÜLÜYOR

Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, göletin küresel iklim krizi ve yasa dışı avcılık nedeniyle kuşlar için her geçen gün daha büyük önem kazandığını belirterek, "Dicle Üniversitesi kampüsünde bir kuş cenneti bulunuyor, Kabaklı Göleti. Bu bölgede bulunan kuşlar için barınma, beslenme açısından çok değerli bir yer. Yıl boyunca 150’den fazla kuş türünü burada görme imkanı var. Kasım 2026 tarihinde tespit edilen türler bayağı değerli türlerdir. Biz burada, onlarca türü bir arada görme şansına şu an sahibiz. Su kuşları, kıyı kuşları, ötücü kuşlar, gündüz yırtıcıları, gece yırtıcıları, hepsi bu alanda bulunuyor. Deyim yerindeyse tam bir kuş cenneti. Buranın avantajı kampüs içerisinde olması. Dolayısıyla korunaklı bir yer ve kuşlar için barınma açısından iyi bir fırsat. Beslenme imkanı da var. Su kuşlarından biz ördekleri görüyoruz. Elmabaş, yeşilbaş, çamurcun, çıkrıkçın gibi türler burada yoğun olarak bulunuyor. En fazla sayıda tür ise birey sayısı olarak sakarmekeleri görüyoruz" dedi.

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AKBALIKÇIL, BÖLGENİN YERLİ TÜRÜ OLDU

Prof. Dr. Kılıç, "Burada son yıllardaki küresel iklim krizinin etkisini bariz biçimde görme şansımız var. Daha önceki yıllarda kayıtlarda yaz göçmeni olarak bilinen büyük akbalıkçıl artık buranın yerli türü oldu. Önceki yıllarda nadir olarak bunları kış mevsiminde görüyorduk. Şimdi onlarcası bir arada bulunuyor. Dolayısıyla büyük akbalıkçıl iklim krizinin göstergesi olarak bu bölgenin artık yerli türü olarak kabul edilebilir. Tıpkı leyleklerde olduğu gibi. Malumunuz leylekler de artık Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kışı geçirebilecek özelliğe sahiptir. Onun dışında kıyı kuşlarını görüyoruz, su tavukları bu bölgede sıklıkla rastlanan bir tür. Gündüz yırtıcı türlerinden özellikle şahin, atmaca, çaylak bu bölgede nadir olarak görülebilen türlerden bu mevsimde hepsini bir arada bulunuyor" diye konuştu.

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'KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR'

Prof. Dr. Kılıç, "Bunların burada daha uzun yıllar barınmaları için koruma önlemlerinin sürdürülmesi lazım. Özellikle illegal avcılığın önüne geçilmesi gerekiyor. Zaten çevrede pek çok yerde habitat kaybı yaşanmaktadır. Çünkü türler barınabilecekleri alan bulamıyorlar. Bu yüzden kampüs alanında daha fazla barınabilme imkanı var. Ve illegal avcılığın önüne tamamen geçilirse daha uzun yıllar biz bu biyoçeşitliliği görme şansına sahip olacağız. Çocuklarımız bunları görme şansına sahip olacak. Bir bölgedeki biyoçeşitlilik fazlaysa o bölgede olabilecek olumsuz biyolojik hastalıklar önlenebilir, engellenebilir. Bu yüzden bizim bu gibi mekanları koruma mecburiyetimiz var. Burada vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Duyarlılıklar, bu türlerin burada barınmasını sürdürecektir. Aynı zamanda kurumlar arası iş birliğine ihtiyaç var. Dicle Üniversitesi'ne bu konuda destek verilmesi benlenir ki bu alan uzun yıllar kuş cenneti olarak kalabilsin. Bu yüzden iş birliği büyük bir öneme sahiptir" dedi.