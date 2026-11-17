Kültür, sanat, eğitim, çocuk kitapları alanında eserleri bulunan Diyarbakır Çermikli yazar Hamdullah Işık’ın Tahtaya Yazılmayan Dersler Bir Köy Öğretmeninin Hatıraları isimli kitabı, Kültür ve Turizm Bakanlığının kütüphanelerinde yer alacak.

Yazar Hamdullah Işık, Kültür ve Turizm Bakanlığına yaptığı başvurunun kabul edildiğini, bundan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, kitabının eğitime, eğitimciye ve öğrencilere katkı sunacağına inandığını, söyledi. Yazar Hamdullah Işık, ‘’Tahtaya Yazılmayan Dersler – Bir Köy Öğretmeninin Hatıraları adlı eserimin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphanelerine dağıtılması amacıyla yapılan başvurunun kabul edilmesi, benim için tarif edilmesi güç bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Bu kitabı kaleme alırken amacım yalnızca geçmişte yaşadıklarımı anlatmak değildi. Bir köy öğretmeninin yaşadığı zorlukları, verdiği mücadeleyi, öğrencileri için taşıdığı umutları ve öğretmenlik mesleğine adadığı yılları gelecek kuşaklara bir hatıra olarak bırakmak istedim.

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Çünkü ben öğretmenliğin sadece sınıfta ders anlatmaktan ibaret olmadığına inanıyorum. Öğretmenlik, bir çocuğun yüreğine dokunmak, karanlığına ışık olmak, imkansızlıklar karşısında umudunu kaybetmemek ve insan yetiştirmek için gerektiğinde kendi hayatından fedakarlık etmektir.

Kitabımın Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphanelerine ulaşacak olması, benim için kişisel bir başarıdan çok daha fazlasıdır. Anadolu’nun köylerinde görev yapan, türlü imkânsızlıklara rağmen eğitim meşalesini söndürmeyen bütün öğretmenlerimizin hatıralarına verilmiş bir değer olarak görüyorum. Bu eserin okuyucularla buluşmasına katkı sunan, kitabımı sahiplenen ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Benim için en büyük mutluluk, yıllar boyunca yaşadığım öğretmenlik hatıralarının yalnızca benim hafızamda kalmayıp gelecek nesillerin de yüreğine ulaşacak olmasıdır. Dilerim bu kitap, genç öğretmenlere meslek sevgisi, öğrencilere umut, okuyuculara ise insan yetiştirmenin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu hatırlatır. Çünkü bazı dersler vardır; tahtaya yazılmaz, sınavlarda sorulmaz ama yüreklere yazılır ve bir ömür unutulmaz’’ dedi.