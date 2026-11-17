AK Parti Kayapınar İlçe Teşkilatına 9 ayda 2 bin 550 yeni üye katıldı. İlçe Başkanı Serkan Kahraman, bütün teşkilatın ortak emeğiyle ulaşılan bu başarının sorumluluklarını artırdığını belirterek daha fazla çalışma kararlılığını vurguladı.

AK Parti Kayapınar İlçe Teşkilatı, dokuz aylık dönemde 2 bin 550 yeni üyeye ulaşarak örgütlenme çalışmalarında dikkat çeken bir sonuç elde etti. İlçe Başkanı Serkan Kahraman ve teşkilat mensupları, yürütülen çalışmaların sonucunu ilçe başkanlığında gerçekleştirilen buluşmada kutladı. İlçe Başkanı Kahraman, elde edilen başarıda teşkilatın tüm kademelerinin katkısı bulunduğunu belirterek, "Dokuz ayda 2 bin 550 yeni üyeyi partimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarı, sorumluluk üstlenen ve aynı hedef doğrultusunda emek veren bütün teşkilatımızın ortak başarısıdır. Ana kademe teşkilatımız, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ve mahalle başkanlarımızla koordinasyon içerisinde çalıştık. Her kademedeki yol arkadaşımızın gayreti, özverisi ve katkısı bu sonucun elde edilmesinde önemli bir yer tuttu. Vatandaşlarımızla kurduğumuz her temasın, gerçekleştirdiğimiz her ziyaretin ve çalışmalarımızın her aşamasında üstlenilen sorumluluğun bu başarıda payı var. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen kıymetli ailelerimize de özellikle teşekkür ediyorum. Teşkilat çalışmalarımıza ayırdığımız zaman boyunca gösterdikleri anlayış, sabır ve verdikleri destek bizlere güç kattı. Teşkilatımızın bütün kademelerinde görev yapan yol arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Partimize katılan 2 bin 550 yeni üyemizin her birine hoş geldiniz diyorum" dedi.

REKLAM

"Artan sorumluluğumuzun bilinciyle daha fazla çalışacağız"

Kahraman, ulaşılan başarının gelecek dönem çalışmalarına yönelik sorumluluklarını da artırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz bu başarıyı, hedeflerimize ulaştığımız bir son nokta olarak görmüyoruz. Aramıza katılan her yeni üyemizle birlikte sorumluluğumuzun daha da arttığının farkındayız. Bizlere duyulan güvene layık olmak, vatandaşlarımızla bağlarımızı güçlendirmek ve beklentilerine karşılık verebilmek için daha fazla çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Önümüzdeki dönemde de teşkilatımızın bütün kademeleriyle aynı uyum ve kararlılık içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz. Amacımız, bugün ortaya koyduğumuz emeği daha ileriye taşımak, daha fazla vatandaşımıza ulaşmak ve hep birlikte daha güzel başarılara imza atmaktır. Elde ettiğimiz bu başarıyı, yeni hedeflerimiz için güçlü bir başlangıç kabul ediyoruz."

REKLAM

Üye kazanımının yanında düzenli iletişim

Kayapınar İlçe Teşkilatının çalışmaları, yeni üyelerin katılımının yanı sıra mevcut üyelerle bağların güçlendirilmesini de kapsıyor. Daha önce yerel basına yansıyan faaliyetlerde, parti üyelerinin ziyaret edildiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan teşekkür belgelerinin takdim edildiği aktarılmıştı. İlçe danışma toplantılarında ise saha faaliyetleri, vatandaşlarla iletişim ve teşkilat içi koordinasyon ele alınmıştı. Bu çalışmalar, üyelerle düzenli temasın sürdürülmesi ve teşkilat birimlerinin birlikte hareket etmesi bakımından öne çıktı.

REKLAM

İlçe başkanlığındaki buluşmada, üzerinde "2 bin 550 yeni üye" yazılı pasta kesildi. Kahraman ve teşkilat mensupları, dokuz aylık emeğin sonucunu birlikte kutlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.