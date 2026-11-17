Kaza, ErganiDiyarbakır karayolu Kömürtaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 57 AAJ 093 plakalı otomobil, önünde ilerleyen 27 BCT 890 plakalı kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Azize Keklik'in (30) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan E.U. ve R.K., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Azize Keklik'in cenazesi ise morga sevk edildi.

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