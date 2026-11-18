Diyarbakır'da uçak seferlerine sis engeli
Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü, bazı uçak seferlerinde gecikme yaşandı.
Giriş: 18.11.2026 - 09:46 Güncelleme:
Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü, bazı uçak seferlerinde gecikme yaşandı.
Kentte gece başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı. Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi. Kara yollarında önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı. Sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde gecikme yaşandı.
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