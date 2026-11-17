Diyarbakır'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 57 AAJ 093 plakalı otomobil, Ergani-Diyarbakır kara yolu Kömürtaş Mahallesi mevkisinde 27 BCT 890 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otomobilde bulunan Azize K.'nin (30) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan E.U. ve R.K, Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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